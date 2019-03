Río de aguas negras corre por el barrio Concepción

San Pedro Sula, Honduras.



En el barrio Concepción, entre la 2 y 3 calle, 2 y 3 avenida sureste, hay un ripio de aguas negras que no ha sido resuelto.



En la segunda calle, el personal de Aguas de San Pedro ya se ha presentado en varias ocasiones para limpiar las cajas recolectoras de aguas residuales, pero, según versiones de algunas personas que pasan en el lugar, el problema no ha podido ser resuelto.



En la tercera calle, el peligro es más grande, ya que el agua corre hasta la 5 avenida.



“Yo casi no vengo a trabajar por ese problema, pero tengo que venir porque la necesidad me obliga a hacerlo”, expresó Sandra López, quien tiene un negocio de baleadas donde inicia el brote de agua.

El problema tiene ya varios días.

Otros vendedores informaron que la concesionaria se presentó a supervisar y piden una solución rápida.



Las autoridades de la concesionaria ya se hicieron presentes a verificar el problema y manifestaron que el ripio se debe a que la domiciliar de un usuario está mala.



“Ya se le envió nota al dueño para que proceda a reparar porque eso afecta a los demás”, informó Dina Bulnes, relacionadora pública de ASP.