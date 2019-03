Lanzan campaña para prevenir intentos de suicidios en menores

San Pedro Sula, Honduras

En 10 días han sido atendidos en el área de emergencia del hospital Mario Rivas nueve menores de edad que han intentado suicidarse.

Magdalena Turcios, psicóloga infantil, dijo que “en estos momentos tenemos pacientes que están hospitalizados y siendo atendidos por el personal del área de salud mental”.

Detalló que los adolescentes que están internos recibiendo ayuda profesional, manifiestan que lo hacen porque se sienten solos, vacíos, tristes, que sus familias no los quieren, que no los apoyan, que no los entienden.

Señaló que los intentos de los menores de edad por quitarse la vida sigue aumentado día a día.

“Esto es algo alarmante porque vemos que es una pandemia, es una situación difícil, imposible de manejar para los padres”, expresó.

Ante esta situación, los profesionales del área de Salud Mental del Rivas están emprendiendo una campaña contra el suicidio.