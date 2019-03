San Pedro Sula, Honduras.



Un nuevo incremento tuvieron los mariscos durante esta semana en los mercados sampedranos.



Desde hace dos meses, los productos marinos vienen aumentando sus precios y los vendedores advierten que podrían seguirse encareciendo debido a la escasez, tal y como está pasando con el camarón, el cual tiene poco cultivo en estas fechas.



La libra de tilapia se cotiza a 40 lempiras, dos más que la semana pasada, la jaiba, que estaba a 10 lempiras, se encuentra actualmente a 13, el caracol pasó de 170 a 180 lempiras en algunos negocios y el camarón se vende entre 180 y 220 lempiras.



“La semana pasada no tuvimos camarón porque no nos están abasteciendo y los productores dicen que no tienen larvas para cultivar, y como vendedores nos está afectando”, dijo Julio Murcia, comerciante.