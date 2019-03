En riesgo salud de vecinos sampedranos por canal de aguas negras

San Pedro Sula, Honduras.



En riesgo de insalubridad se encuentran los pobladores de la colonia Los Ángeles por la basura que se estanca en el canal de aguas negras.



El crique está en la 4 avenida, 2 calle, a unos metros de la departamental de Cortés.



“Sería bueno que mandaran a limpiar el canal, aunque sea de vez en cuando, para evitar las enfermedades”, expresó Miguel Sambrano, habitante de la comunidad.



Unos vecinos explicaron que el canal de agua es también utilizado como acceso para cruzar al otro lado de la colonia desde que colocaron unas rocas para no tocar el agua, lo que se les hace imposible por el nivel que mantiene.



Además, agregaron que lo hacen para no tener que caminar varias cuadras, pues el puente está bastante retirado de las últimas viviendas de la zona. Las aguas residuales vienen desde la colonia Tepeaca y continúa el recorrido por Los Ángeles, pero en la última zona mencionada los desechos se han convertido en criadero de zancudos.



Los pobladores piden a las autoridades de ambiente que manden a limpiar porque no soportan el problema antihigiénico que los rodea y la proliferación de mosquitos debido a la suciedad.



En la calle principal está el punto de rapiditos que conduce de Cabañas-centro-Fesitranh, lo que hace que sea un sector muy transitado por los usuarios que utilizan el medio de transporte.



Conductores informaron que cuando llueve se estanca el agua porque los desechos obstruyen la circulación, pero cuando el tiempo está soleado las condiciones empeoran porque se expanden los malos olores.