Alumnos del TPA tienen problemas de matrícula

San Pedro Sula, Honduras.

Muchos padres de familia están preocupados y molestos porque una parte de los estudiantes que aprobaron el programa Todos Podemos Avanzar (TPA) no pueden ser inscritos en el sistema en el presente año.

El problema surgió porque varios de los centros que sirvieron de sede no lograron subir las notas a la plataforma del Sistema de Administración de Centros Educativos (Sace), por lo que ahora los colegios deberán inscribir a los alumnos mediante la matrícula sin restricción.

De los 27 centros en Cortés que funcionaron como sede para el TPA, (escuelita para que aplazados recuperen el año) más del 60% lograron subir las notas; el resto tiene problemas.

“Hay alumnado que su centro educativo se hizo cargo y logró subir las notas, dijo César Corea, representante del TPA en uno de los centros sedes.

Las autoridades de la Dirección Departamental de Cortés aún no saben cuántos alumnos deben hacer matrícula sin restricción. Milton Ayala, director departamental, estableció que los centros sedes tenían que subir las notas antes del 11 de febrero. “Es responsabilidad de los centros cumplir con las fechas; el que no subió notas habrá consecuencias y el próximo año no servirá como centro sede”, informó el director.

Si los alumnos están en un centro público, el proceso de matrícula sin restricción se realiza en la ciudad. Si es privado, los representantes de los centros deben viajar a Tegucigalpa.

Los padres manifestaron que no es justo que por el atraso en algunos centros no puedan matricular a sus hijos, por ello hicieron el llamado a las autoridades para que les ayuden a solventar el problema.