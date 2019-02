“Un 20% padece de retinopatía diabética”

San Pedro Sula, Honduras.



Debido a que en la ciudad hay una gran cantidad de pacientes con diabetes, la retinopatía diabética es una de las enfermedades que ocupa los primeros lugares de consultas oftalmológicas.



El oftalmólogo y retinólogo Santos Cruz Cardona habló con LA PRENSA sobre las enfermedades oculares e informó que la próxima semana habrá una brigada quirúrgica en la cual se practicarán cirugías con la última tecnología para tratar las cataratas, glaucoma y pterigión.



¿En qué consiste el quirófano inteligente?



El quirófano inteligente consta de poder realizar una cirugía guiada por computadora, pues la mano humana tiene cierta precisión, pero no el 100%. El equipo, que se llama Lensx, permite pacificar el cristalino que está opacificado producto de los años, de la catarata que lo fragmenta. Luego bajo el microscopio con un aparato que se llama constellation procedemos a la aspiración de ese cristalino en tercera dimensión ultra high definition 4K y colocar un lente intraocular, permitiéndoles a nuestros pacientes ver bien de lejos, medianamente y de cerca.



El próximo mes habrá una brigada, ¿de qué se trata?



Vamos a comenzar evaluando los pacientes el viernes 8 de marzo desde las 6:00 am en el Centro Oftalmológico Siloé, ubicado en la colonia Trejo, 11 calle, 23 avenida, y vamos estar operando ese día por lo menos a 20 pacientes. El sábado 9 operamos otros 20 y el día 10 de marzo otros 20, para hacer un total de 60 pacientes.



¿Qué enfermedades se tratarán durante esta brigada?



Vamos a operar a pacientes que tengan problemas de pterigión, una carnosidad roja que sale y cubre todo lo que es el cristalino, y vamos a operar también si detectamos y diagnosticamos personas que tengan glaucoma. Los vamos a operar a bajo costo con una máquina que se llama Supra 810, que es lo último en tecnología para el glaucoma.



¿Cuáles son las enfermedades de la vista más comunes?



La más común después del glaucoma y la catarata es la retinopatía diabética. Honduras tiene un alto porcentaje de diabéticos que se descompensan, no acuden a su médico para tomar el medicamento para bajar los niveles de glucosa y visitan a quienes no son médicos y les recetan brebajes que nos les ayudan a bajar la presión, y lo que hace es al final dejarlos ciegos por la retinopatía diabética.



Un 20% tiene retinopatía diabética, el 40% es por cataratas y otro 40% padece de glaucoma. El glaucoma puede aparecer a cualquier edad y dejarlo ciego, aunque sean personas jóvenes. Si la persona tiene glaucoma pueda quedar ciega por dos motivos: uno, por no utilizar los medicamentos que el médico le receta y, dos, teniendo que operarse no lo hace. El glaucoma tiene cura, se puede operar con rayo láser.



¿Qué otras infecciones afectan los ojos?



Se está presentando la conjuntivitis alérgica y la blefaroconjuntivitis, que vino del desierto del Sahara. Se levantaron partículas de polvo, se formó una bolsa de aire que transportó esa contaminación de polen y polvo al Atlántico y nos llegó a Honduras, y hay un montón de pacientes que la tienen. Le recomiendo a la población lavarse sus ojos con una gasa húmeda y un jabón oftálmico. Se lava de derecha a izquierda, de arriba abajo, con movimientos circulares hasta las cejas, y repite el otro ojo, y luego con abundante agua, y de esta manera vamos a prevenir la blefaroconjuntivitis.



¿Cuál es la importancia de usar lentes de sol?



Usar lentes de sol evita los traumas, que caiga sucio en los ojos, polen, los cuerpos extraños que puedan causarle un trauma. Los rayos ultravioleta aceleran la degeneración vascular relacionada con la edad y aceleran el proceso de la formación de las cataratas. Vivimos en un país que está en el trópico, donde hay bastante calor, y lo lógico es que nos hidratemos, que nos lubriquemos los ojos y que sobre todo usemos lentes para protegernos.