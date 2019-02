Ricardo Álvarez asegura que no aceptará una candidatura única

San Pedro Sula, Honduras.



Durante una visita el fin de semana a la Capital Industrial, el designado presidencial, Ricardo Álvarez, fue tajante al decir que no aceptará una candidatura única para pelear por la presidencia de la República en el proceso electoral de 2021.



El líder político argumentó que ni así le propongan una candidatura presidencial en el Partido Nacional, aceptaría, pues no es partidario de las imposiciones.



Sin embargo, dejó entrever que podría aspirar por tercera vez a la silla presidencial, pero eso dependerá de cómo se desarrolle el Gobierno del actual presidente Juan Orlando Hernández.



“Todavía no es el momento, quiero que la gestión del presidente Hernández salga bien, porque si a él le va bien, al pueblo hondureño le va bien”, dijo.



“Vemos este salón lleno y cuando el pueblo se levanta es porque manda señales y mensajes, pero hay que recogerlos de todo el país”, manifestó Álvarez. Su llegada a esta ciudad fue con el objetivo de recibir la estructura territorial del departamento de Cortés y San Pedro Sula, como una antesala a su posible candidatura en los comicios venideros.



Reconoció que su partido no ha obtenido los mejores resultados en este departamento, pero consideró que la entrega de la estructura puede ser el inicio de una sorpresa para las siguientes elecciones.



También refirió que el Partido Nacional debe mantenerse unido para lograr la cuarta victoria consecutiva porque la oposición siempre tiene su estrategia de “dividirnos, pero no lo lograrán”.



Reynaldo Ekónomo, diputado del Congreso Nacional y quien entregó la estructura territorial, señaló que el Partido Nacional podría ganar las elecciones en el departamento de Cortés con Álvarez al frente.