Sampedranos pueden obtener recibos en línea para pagar impuestos con amnistía

San Pedro Sula, Honduras.



La amnistía tributaria municipal está en vigor y las autoridades llaman a ponerse al día con los impuestos.



Los recibos ya están actualizados y los contribuyentes pueden obtenerlos ingresando a la página web http://recibos.sanpedrosula.hn/ para imprimirlos o visitar las oficinas de regulación de ingresos en Mall Galerías del Valle, donde podrán obtener los recibos e ir al banco a cancelar sus tributos. El beneficio vence el 8 de mayo y es hasta esa fecha que los ciudadanos pueden pagar sin recargo, multas e intereses.



Con la ampliación de la amnistía los contribuyentes tienen la oportunidad de ponerse al día con el pago de sus impuestos de bienes inmuebles, servicios públicos, contribución por mejoras e industria y comercio. El perdón abarca desde 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018, pero no incluye los tributos del presente año.



El gerente municipal de finanzas, Claudio Rojas, explicó que “el 8 de febrero salió publicada la amnistía que otorga el Congreso Nacional, lo cual cubre todos los impuestos y todas las tasas que la municipalidad cobra.



Le hacemos el llamado a todos los sampedranos que aprovechen esta amnistía que dura 90 días”. Se suprimen todos los intereses, todos los recargos, todas las multas y los sampedranos podrán pagar sus impuestos y a partir del jueves la alcaldía en todas sus plataformas electrónicas tendrá reflejadas la amnistía municipal.



El artículo 3 del Decreto 192-2018 ordena a todas las municipalidades del país que apliquen amnistía en el pago de multas, recargos e intereses por deudas provenientes de tasas e impuestos municipales en mora, así como la contribución por mejoras, generados hasta el 31 de diciembre de 2018; siendo aplicable a personas naturales o jurídicas, independientemente que tengan o no planes de pago o gestión de cobro.



Con los fondos municipales se ejecutan obras entre ellas el mantenimiento de las calles pavimentadas y no pavimentadas.