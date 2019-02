Plancha a la aldea El Zapotal es una trampa para conductores

San Pedro Sula, Honduras.



Aunque tienen años de cruzar la plancha de El Zapotal, los vecinos de esta popular aldea no se acostumbran a tener que meter sus vehículos al río para poder llegar a sus destinos.



Pobladores han denunciado en varias ocasiones que algunas personas han sido víctimas de accidentes por la falta de un puente.



“Tenemos varios años de solicitar que nos construyan un puente que dé más seguridad a los conductores, porque varias personas se han accidentado y ya no queremos eso para la ciudadanía”, dijo Gabriel Linares, presidente del patronato de El Zapotal.



Cada vez que llueve quedan incomunicados porque el río corre por encima de la plancha de concreto, la cual está construida en la parte baja de la calle.

De noche es peligroso por la oscuridad.

“A un costado del vado pasa una tubería de agua que abastece a más de 50 colonias”, agregó Linares.



Los pobladores hacen un nuevo llamado a la alcaldía para que construya un puente que les permita transitar tranquilos en todo tiempo.



“De tantos accidentes que han ocurrido en este puente no solo han resultado heridos, sino que muchas personas han muerto en el lugar”, expresó Julio Rodríguez, vecino. Otro factor por el que el acceso se vuelve aún más peligroso es por la falta de alumbrado público, las personas que no conocen muy bien el trayecto y conducen de noche por el lugar corren el riesgo de volcar en sus vehículos porque la vuelta es evidentemente peligrosa.



Por otra parte, los pobladores de El Zapotal solicitan a la comuna mande a reparar las calles de la aldea, ya que es propicio porque no ha llovido y el material no se lavará con la escorrentía.