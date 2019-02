El otro mes finaliza la amnistía de la tasa vehicular

San Pedro Sula, Honduras.



Un promedio de 20 personas diarias llegan a las oficinas del Instituto de la Propiedad (IP) a suscribir convenios de pago de matrículas vehiculares atrasadas.



La amnistía aprobada por el Congreso Nacional consiste en liberar del pago de multas, recargos e intereses a todos aquellos propietarios de vehículos que adeuden matrículas 2015, 2016 y 2017, es decir, el período 2018 no está incluido.



Inicialmente la amnistía vencía en diciembre del año pasado, sin embargo, se amplió hasta el 31 de marzo para favorecer a los dueños de carros y motos que están en morosidad.



Kathia Aguilar, jefa interina del departamento de Recaudación y Cobranza del IP, pormenorizó que en San Pedro Sula, la mora asciende a más de L100 millones por el no pago de 17,000 usuarios con deudas de los años 2015,2016 y 2017.



Hasta diciembre del año pasado, el IP recaudó más de siete millones de lempiras por el pago de 5,000 conductores en la Capital Industrial.



Explicó que en un año, los dueños de carros pueden sumar en intereses L3,000 y los propietarios de motos L200.



Debido a la amnistía, en las agencias bancarias únicamente están los valores correspondientes a las tasas vehicular y municipal. No aparecen los recargos.



Calixto Pineda, portavoz del IP, manifestó que debido a que la nueva placa no se les entregará a los usuarios que tengan deudas de matrícula vehicular, se están abocando a suscribir sus convenios de pago. En promedio 20 usuarios diarios piden convenios de pago. El IP admite pagar hasta en siete cuotas el monto libre de recargos, pero al incumplir en tres cuotas queda anulado el acuerdo.