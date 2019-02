Empleados de Salud de Cortés exigen el reajuste salarial

San Pedro Sula, Honduras.



Los empleados que laboran por contrato en la Departamental de Salud de Cortés, realizaron ayer un plantón exigiendo el reajuste salarial.



Adolfo Avilez, presidente de la sección número 66 del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys), dijo que exigen que en el contrato que aún no han firmado se les pague el salario de 9,443.24 lempiras que es lo que contempla la Ley del Salario Mínimo.



“No es justo que muchos de ellos que tienen ocho y hasta nueve años de ser empleados por contrato no ganen el salario mínimo que se ha establecido”, expresó Avilez.



Estos empleados, que son más de 40, laboran en su mayoría combatiendo las arbovirosis y aún no han firmado el contrato de enero y febrero. “Quieren que firmen por seis meses ganando 7,300 lempiras cada mes y como sindicato vamos a velar porque se cumplan sus derechos”, aseveró Avilez.