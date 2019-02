Obligan a respetar horarios de visitas en el hospital Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.



Ante el desorden en el ingreso de familiares de los pacientes que permanecen internos en el hospital Mario Rivas, las autoridades han girado nuevas políticas en los horarios de visita.



La doctora Lesbia Villatoro, coordinadora de la unidad de Calidad del centro asistencial, dijo que las salas de hospitalización ubicadas en el primero, segundo y tercer piso tienen un horario de 1:00 pm a 3:00 pm.



En las salas de emergencias, las visitas son de 12:00 del mediodía a 1:00 pm y de 5:00 pm a 6:00 pm.



“Solamente se permiten dos horas de visita al día por la cantidad de pacientes que hay en las emergencias. En salas especiales como neonatos, las mamás pueden ingresar en un horario de 11:00 am a 2:00 pm”, detalló la profesional.



En la Unidad de Cuidados Intensivos Pedriátricos, la visita es de 11:00 am a 12:00 del mediodía y en la UCI de adultos, las horas de visita son de 1:00 pm a 2:00 pm, expresó Villatoro.



“Siempre es importante recalcar que los familiares deben tener una tarjeta de visita, si este es un paciente que tiene que estar con un pariente permanente debe solicitarlo con la jefa de la sala quien entregará el pase de visita especial. La tarjeta de visita es válida para dos personas”, explicó.



Las medidas que se están tomando son para mejorar la atención a los usuarios de los servicios de salud del hospital, de acuerdo a las autoridades.



Molestias



Los familiares de las personas que se encuentran hospitalizadas en el sanatorio se molestan debido a que los guardias de seguridad no los dejan ingresar a los pisos a ver a sus enfermos.



“Pasa que se enojan, pero lo que pretendemos con esto es evitar tanta queja que hay, muchas veces el familiar se enoja porque no ingresa, pero es que hay un horario específico de visitas porque en las salas está el médico pasando visitas y no se puede permitir el ingreso del familiar”, dijo.



Agregó que en las puertas de acceso a las salas han pegado afiches con los horarios y lo que pueden y no pueden ingresar.



El Rivas cuenta con cinco salas de emergencia: Pediatría, Medicina Interna, Cirugía, Ortopedia y Ginecología. Tiene 610 camas y más de 550 empleados entre médicos generales y especialistas, enfermeras, personal del área administrativa y camilleros.



Rosibel Urbina, quien tiene un pariente interno en el Rivas, se quejó porque no la dejaron ingresar, dijo que tenía varias horas de estar esperando.



La señora expresó que venía desde Yoro y que estaba desde la madrugada en el sanatorio para ingresar. “Vengo a visitar a un hermano, que ya lleva varios días interno porque sufrió un accidente y necesita que alguien esté con él porque no puede moverse”, expresó.