Padres piden suspensión de docente de escuela

San Pedro Sula, Honduras

Los padres de familia de la escuela José Reyna Valenzuela de la colonia 10 de Septiembre del sector Chamelecón se tomaron ayer por la mañana las instalaciones exigiendo la suspensión de un docente.

De acuerdo a lo expresado por los padres de familia, el docente, quien tiene capacidades especiales, trata mal a los alumnos y les dice palabras soeces, razón por la cual piden su suspensión a las autoridades de la Departamental de Educación.

El centro educativo cuenta con más de 500 alumnos, y los padres de familia ayer desde las 6:30 am pusieron candado a los portones y no dejaron ingresar a los estudiantes de la jornada matutina como medida de presión para que las autoridades retiren al docente. “No queremos al profesor por el mal comportamiento con los niños, el carácter de él es muy fuerte y tiene problemas hasta con sus compañeros”, dijo Miriam Ruiz, de la sociedad de padres de familia de la escuela. LA PRENSA intentó contactar al profesor, pero no estaba en el centro.