No debe haber excusa para no donar sangre

San Pedro Sula, Honduras.



Una serie de mitos arraigados en la mente de mucha gente, es uno de los motivos para que en nuestro medio no exista un compromiso y una cultura para la donación de sangre.



Uno de los mitos es que la persona que dona una vez tendrá que hacerlo siempre porque aumentará su volumen de sangre en el cuerpo, lo cual es falso, dijo la gerente del Centro Regional de Sangre de la Cruz Roja, Ninoska Enamorado.



Hay quienes creen que al donar sangre se la van a extraer en cantidades ilimitadas, cuando la que se recolecta de una persona son solamente 460 centímetros cúbicos.



Muchas personas no donan por miedo al pinchazo, lo cual es un temor psicológico, ya que no duele más que el pinchazo de una inyección.



No debe haber tampoco preocupación por un contagio porque el material que se usa en cada donación es completamente nuevo.

Gerente de Banco de Sangre, Ninoska Enamorado, desvirtúa mitos.

Una donación de sangre puede salvar tres vidas, porque tiene tres componentes: plasma, glóbulos rojos y plaquetas, para ser utilizados en diferentes casos.



El plasma pueden necesitarlo pacientes quemados; los glóbulos rojos, personas que presentan sangrados severos y las plaquetas, pacientes hospitalizados con sika o con dengue.



“Los tipos de sangre raros, como el O negativo, son importantes para las embarazadas porque el bebé puede presentar una enfermedad hemolítica”, manifestó, la doctora.



Aunque las donaciones han aumentado, se necesita que la población se involucre más a fin de mantener las reservas necesarias en los hospitales públicos.



Son donantes idóneos los mayores de 18 años que tengan un peso de 110 libras y que gocen de buena salud, por ello se les hace una evalucación previa.



A la sangre recolectada se les hacen las correspondientes pruebas serológicas en las máquinas centrífugas del Centro Regional de Sangre, para identificar posibles agentes infecciosos, explicó.



Esto significa que requiere algún tiempo tener la sangre lista y dispuesta para ser transfundida en los hospitales públicos y clínicas privadas que tienen convenio con el Centro Regional de Sangre.



La Cruz Roja cuenta con un centro de recolección en el hospital Leonardo Martínez y otro en la esquina opuesta a la Liga Contra el Cáncer, así como una unidad móvil para recolectar sangre en empresas, iglesias y centros educativos.



Los procedimientos para la recolección y tratamiento de la sangre, serán mejorados ostensiblemente, dijo Enamorado, quien recién obtuvo una maestría en Medicina Transfuncional en la Universidad Autónoma de Barcelona. “Recogimos experiencias de otros países y aprendimos nuevos procedimientos para la identificación de anticuerpos y mejorar la donación voluntaria”.