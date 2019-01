Agasajan a mujeres que trabajan en el hospital Mario Catarino Rivas

San Pedro Sula, Honduras

Un almuerzo para celebrar el Día de la Mujer ofreció ayer el diputado nacionalista Alberto Chedrani a más de 200 mujeres que laboran en el hospital Mario Rivas.

Dato El hospital Mario Rivas recibe a diario en consulta externa más de 2,000 pacientes, quienes llegan de toda la zona noroccidental.

La cita fue en el área verde del centro asistencial donde el parlamentario llevó a un grupo de empleados de su restaurante, quienes prepararon una parrillada para las agasajadas.

“Estas cosas las hago desde que no se me cruzaba por la mente participar en situaciones políticas, de la cual no me siento tan orgulloso. Yo me siento orgulloso de poder servir, Dios nos va poniendo gente enfrente para poder servir y sé del trabajo que hacen las enfermeras en el Mario Rivas, ellas son las que nos atienden, las asistentes de los médicos, las que nos bañan y siento que lo menos que podíamos hacer es traer el restaurante al hospital”, dijo.

“Esto de apoyar a la gente lo estamos haciendo desde hace años, ni pensaba en llegar al Congreso Nacional, siempre nos acercamos a la gente de los bordos, este día (ayer) le tocó a las enfermeras”, expresó.

El diputado se refirió al reajuste salarial que el Gobierno les dio a los empleados públicos y dijo que siempre debe hacerse un análisis de las necesidades de los empleados públicos y de la empresa privada. “El costo de la vida está elevado y debemos ser un poco más blandos y en este caso, con los empleados públicos, hubo un consenso y el presidente ha tenido que ir al frente de la situación”, expresó.

Sobre las reformas electorales, Chedrani opinó que se aprobarán sin contratiempos.

La directora del centro asistencial, Ledy Brizio, agradeció el gesto del diputado Alberto Chedrani.