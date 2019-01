Buscan eliminar los tramitadores en el Registro

San Pedro Sula, Honduras

La Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció que otra de las medidas que tomará para hacer más expeditos los trámites en las diferentes oficinas a nivel nacional, es eliminar los tramitadores de servicios.

Rolando Kattán, coordinador de la Junta Interventora, lamentó que la población tenga que pagar grandes cantidades de dinero por trámites que son gratuitos, motivo por el que buscan eliminar a los tramitadores de los predios del RNP.

“Es por eso que estamos viendo de qué forma el recibo TGR sea facilitado por las oficinas del RNP, ya que es un documento que debe ser entregado por el Estado. No vamos a seguir permitiendo que terceros se aprovechen de los ciudadanos”, aseveró Kattán.

Indicó también que los funcionarios que no estén trabajando por el bien de los usuarios serán removidos de sus cargos y enfrentarán audiencias de descargo. Hasta la fecha han sido cancelados 350 contratos de trabajadores.

Recordó que dentro de poco las partidas de nacimiento podrán imprimirse en papel bond para evitar que las personas vayan hasta el Registro.

En la oficina de San Pedro Sula permanecen unos 15 tramitadores, quienes en su defensa aseguraron que la labor que realizan no le hace daño a nadie y que no obligan a ningún ciudadano a buscarlos, son ellos quienes recurren a sus servicios para no hacer filas.

Depuración

Roberto Brevé, miembro de la Junta, manifestó que las depuraciones continuarán y a través de una firma auditora internacional de recursos humanos están realizando una evaluación de todos los puestos y salarios.