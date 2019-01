Vacuna de fiebre amarilla solo se aplica en el centro de salud Miguel Paz Barahona

La vacuna contra la fiebre amarilla solo se aplica a las personas que viajan a países de América del Sur, del continente africano y Panamá. Solo pueden ser inmunizados en el centro de salud Miguel Paz Barahona.

Deysi Suazo, epidemióloga de la Región de Salud de San Pedro Sula, dijo que actualmente se está inmunizando contra dicha infección viral a unas 200 personas diariamente.

“Estados Unidos no pide vacuna de la fiebre amarilla, España tampoco, las agencias de viajes los mandan para el centro de salud y nuestro personal no se las aplica y se enojan, no podemos vacunarlos porque dejamos de aplicarla a gente que realmente la necesita y nos desabastecemos de la vacuna y de los certificados para los marinos porque para ellos sí es requisito vacunarlos”, expresó la especialista.

Añadió que los lineamientos para la aplicación de la vacuna han cambiado y ahora se inmunizan a las personas que viajan a Panamá.

“Si solo va de tránsito a Panamá y no saldrá del aeropuerto, no necesita ponerse la vacuna; pero si estará algunos días, sí se la tiene que aplicar”, dijo la doctora.