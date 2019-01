Transporte tiene una mora de más de 100,000 permisos y renovaciones

San Pedro Sula, Honduras

El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) tiene una mora de más de cien mil permisos de explotación por primera vez y de renovación a nivel nacional.

Desde su creación a finales de 2016 hasta lo que va de este año, el IHTT ha sumado más de 115,000 solicitudes de permisos por primera vez y de renovación. A ese número se le suma una mora de 28,000 expedientes heredada por la desaparecida Dirección General de Transporte (DGT).

Solo en San Pedro Sula, la oficina ha recibido más de 17,000 nuevas solicitudes y de renovación. Solo por primera vez son 5,792 solicitudes y 11,908 de renovación.

Sin embargo, hasta el momento el IHTT solo ha emitido unos 60 permisos de renovación, debido a que hay una veda desde hace mucho tiempo sobre los permisos por primera vez, es decir, que el Instituto no las está tomando en cuenta.

René Caballero, delegado regional del IHTT en San Pedro Sula, dijo que han emitido unos 67 permisos a unidades de transporte de carga, taxis y mototaxis.

“La mayoría han sido entregados en Tegucigalpa”, mencionó.

Amplió que no han entregado permisos al segmento de buses urbanos e interurbanos.

“Se están verificando muchas situaciones.

Algunos no aparecen en el sistema, otros aparecen en otros concesionarios, lo que se busca es entregar algo legal”. Aseguró que hay muchos transportistas que no cumplen con todos los requisitos y otros que no han ido a reclamar el documento aprobado.

Reiteró que hay veda para las solicitudes por primera vez y las que heredaron de la DGT está por resolverse la entrega de los certificados.

“En los operativos detenemos muchos conductores que tienen por primera vez, que andan con un correlativo, lo que estamos tratando con el comisionado es que ya le agilicen para que por lo menos en estos seis meses ya puedan tener su certificado de operación”, indicó Caballero.

Muchos transportistas se quejan por el atraso en la entrega de permisos, debido a que el IHTT continuamente está sancionando por no portarlo, pero no los están extendiendo.

Además señalan que la falta de documentos ha incrementado la ilegalidad en la actividad del transporte.

Nelson Fernández Toro, representante del transporte urbano, dijo que los más afectados son los taxis, porque el transporte urbano de buses planea echar a andar el proyecto Metrosula, por lo que no es necesario incurrir en un gasto si perderá validez una que vez funcione.