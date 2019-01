Calvario: Hondureños deben hacer fila hasta 11 horas para sacar hoja de antecedentes policiales

San Pedro Sula, Honduras.



Un verdadero calvario viven los hondureños para poder tramitar los antecedentes policiales en San Pedro Sula. Muchos llegan a pasar hasta 11 horas parados, aguantando sol y hambre e incluso algunos se quedan a dormir para lograr obtener los documentos que para la mayoría son indispensables para poder conseguir un empleo.

Un equipo de Diario LA PRENSA comprobó en carne propia la extenuante jornada que viven los hondureños para tramitar los antecedentes policiales.

El jueves 10 de enero llegamos a las oficinas y nos hicimos pasar como una persona más para poder pedir dicho documento. Eran las 6:50 am cuando llegamos, a esa hora unas 900 personas ya formaban parte de la fila. Titiritando por el frío y tratando de cubrirse de la fuerte lluvia que azotaban la capital industrial desde tempranas horas de la madrugada se cubrían con paraguas, chumpas y bolsas plásticas; esperando que su sacrificio rindiera frutos.

Desde la madrugada llegan los hondureños para poder conseguir los antecedentes policiales

Aunque la oficina la abren a las 8:00 am, la gente comienza a llegar desde las 4:00 am para lograr obtener la valiosa constancia.

"Nunca pensé que fuera tan tedioso este trámite", dijo Jackeline Mancía, una joven recién graduada del colegio que busca empleo, y quien aseguró que llegó desde las 4:00 am.

Después de que la oficina abrió al público, a las 8:00 am, la fila comenzó a avanzar lentamente. Mientras tanto más personas se sumaban aún sin saber si lograrían un cupo.

A las 10:00 am comenzó a salir el primer grupo de personas ya con su trámite listo. Muchos de ellos aseguraron que llegaron desde las 3:00 am para poder lograr salir con el documento.

A pesar de los torrenciales de lluvia, la fila era interminable.

Pese a la fuerte lluvia, las personas no se movían de la fila que en pocas horas había crecido y que ya sumaba unas 1,300 personas.

A las 12:00 am, personal de la institución salió a marcar las hojas de solicitud o copias de cédula (documentos para el trámite) y asignaron un número a las personas que estábamos en la fila.

Cerca de 100 personas se quedaron sin número asignado. Sin embargo, siguieron en la fila con la esperanza de que se les atendiera por la tarde.

Las quejas por la lentitud del proceso no se hicieron esperar, "son muy lentos", "debería ser todo electrónico", "me voy a llevar todo el día en esto", "trámite más engorroso", "las empresas no deberían pedir este documento", fueron algunos de los comentarios de molestia de las personas.

Una hondureña que prefirió solo identificarse como Juana, dijo quien acompañaba a su hijo, que por primera vez sacaba sus antecedentes. Alrededor de las 12:15 decidió retirarse ya que no aguantaba el hambre dijo que lo intentaría el siguiente día.

Nosotros no pudimos llegar ni a la puerta, abandonamos el calvario por la incesante lluvia que cayó a la 1:30 pm. Cuando nos fuimos la fila seguía igual de grande que cuando llegamos.

Día anterior....

El día anterior (miércoles) la fila también fue interminable; contrario al jueves, el calvario de las personas fue bajo los fuertes rayos del sol.

Bajo fuertes rayos del sol pasan más de diez horas los solicitantes. Foto: Gilberto Sierra

Erick Martínez (19), llegó ese día desde las 5:30 am y salió a las 4:30 pm, estuvo ahí casi 11 horas, diez de ellas parado bajo el sol, para poder obtener los antecedentes, un documento que necesitaba con urgencia ya que busca empleo.

En el primer trimestre la demanda sube...

Waltes Santos, inspector de antecedentes policiales, dijo que los primeros tres meses del años la demanda se incrementa de 900 a 1,200 personas diarias.

La mayoría de los hondureños que tramitan los antecedentes policiales en San Pedro Sula lo hacen con el fin de buscar empleo y están en el rango de edad de 18 a 24 años.

Santos aseguró que no tienen la capacidad para atender a más de 1,200 personas diarias y eso hace el proceso más difícil.

Lea más: Clima fresco y lluvias durante 48 horas en San Pedro Sula

Después de la enorme fila a la intemperie las personas son ingresadas a una sala donde esperan un largo lapso de tiempo para ser atendidos.

Solo son siete ventanillas habilitadas para poder atender a todos los solicitantes.

La mayoría de los solicitantes que llegan en horas de la madrugada salen entre las 3:30 y 4:00 pm.

Santos dijo que la demora del trámite es debido a la cantidad de personas que llegan, "incluso hay personas que se vienen a dormir aquí para poder ser atendidos", expresó.

La constancia de antecedentes policiales es gratis para los menores de 25 años, para los mayores de esa edad tiene un costo de 200 lempiras.