Tres meses sin alumbrado público en El Limonar

San Pedro Sula, Honduras.



Preocupados están los vecinos de la colonia El Limonar por la oscuridad en la tienen que vivir todas las noches.



Según versiones de los perjudicados, llevan varios meses solicitando a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) que repare las cinco lámparas del alumbrado público que están en mal estado, pero no responden a su petición.



Claudia Teruel, vecina de El Limonar, dijo que hace unos meses cuadrillas de la Empresa Energía Honduras llegaron a dar mantenimiento a los postes y desde entonces las lámparas no funcionan.



“Llamamos a la Enee y nos dijeron que debía ser la EEH la que tiene que reconectar las lámparas, porque al parecer no las reconectaron después el mantenimiento”, dijo la vecina. “Por favor hacemos un llamado a la Enee ya que no responden solicitudes de nuestra comunidad, nos cobran alumbrado público y tenemos meses de no tener luz en la calle”, dijo Alfredo Zelaya, habitante del lugar.