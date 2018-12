Aumenta el precio de las hojas para hacer tamales

San Pedro Sula, Honduras.



Para alivio de la población, el precio de la mayoría de los productos de la canasta básica en los mercados sampedranos se mantiene.



Aunque hace una semana se esperaba un incremento de dos lempiras en las carnes, los locatarios manifestaron que el precio de las diferentes carnes sigue siendo el mismo y no se prevé aumento en lo que falta del año.



Las piernas de cerdo son las más buscadas por los consumidores en estas fechas y se encuentra en L45 la libra, mientras el tajo de res se encuentra en L68; la costilla cuesta L48; el tajo de cerdo se cotiza en L50, mientras que la libra de pollo tiene un precio de L24 la libra.



Algunas verduras aumentaron su precio, tal es el caso de la libra de cebolla roja que de costar L8, ahora se cotiza en 17 lempiras.



La libra de tomates subió L7, ahora cuesta L15.



“Los que nos traen el producto no nos dicen por qué el aumento, ellos nos dan a precios altos el saco y tenemos que subirle al precio”, dijo una de las vendedoras en el mercado Dandy.



Temporada



Los productos de la temporada, como la hoja de plátano para envolver los tamales subió su precio días antes de la Navidad.



En el mercado Medina, los locatarios manifestaron que el paquete de hojas para envolver 15 tamales cuesta L15, en años anteriores el precio de este insumo se cotizaba entre 10 y L12 el paquete. “Estamos comprando el saco de hojas a L600 y antes costaba L400”, dijo uno de los vendedores.



Una de las consumidoras que no quiso dar su nombre, dijo que los productores se aprovechan por la alta demanda que hay, “prácticamente nos están vendiendo a un lempira cada hoja, esperamos que no le sigan subiendo”, agregó.



A inicios de la semana se reportó poca cantidad de personas buscando las hojas, pero a partir del fin de semana esperan que aumente la cantidad de compradores en los diferentes mercados de la ciudad.