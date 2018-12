“Todo lo que celebremos en estas fechas debe partir de la fe”: Ángel Garachana

San Pedro Sula, Honduras.



“La Navidad sin Jesucristo no es Navidad. Todo lo que vivimos y celebramos en estas fechas debe partir de la fe en Él y acercarnos más a Él”, es un fragmento del mensaje navideño que el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Ángel Garachana, envió a los hondureños.



Garachana explicó que si nos gozamos con alegría desbordante, si cantamos los villancicos de nuestros pueblos, si nos felicitamos y abrazamos, si alabamos y glorificamos a Dios en el cielo y en la tierra, es porque “nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor”.



El obispo recordó a todos aquellos que comparten el camino de fe cristiana y a todos los hondureños que en la emigración o en la patria buscan paz, justicia y dignidad.



Les anunció la siempre buena y renovada noticia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y los invitó a disponer sus corazones para acogerlo con fe y amor.



Junto a un nacimiento viviente y el coro de la escuela Franciscan School, monseñor compartió un mensaje esperanzador recordando que la Navidad despierta en nosotros los mejores deseos de paz y de armonía entre las personas y con la creación entera. Además motiva los anhelos de una humanidad reconciliada entre sí y con Dios, arranca los sentimientos de odio y de venganza y apaga los gritos y las armas de guerra y violencia. Porque el Niño Jesús ha venido a traer la paz, “una paz sin límites afianzada en el derecho y la justicia”.



Evangelio



El prelado recordó que como Iglesia de San Pedro Sula miran esperanzados el nuevo año. “Lo hacemos no movidos por una ingenua confianza en el progreso sino por la fe. Fe en el cariño de Dios que ha aparecido naciendo de María Virgen en un pequeño momento de nuestra historia, en un rincón de nuestra tierra, planeta diminuto en la inmensidad del universo. Desde esa fe queremos comprometernos en el 2019 a caminar junto a los jóvenes en el anuncio del Evangelio de la Vida”.



El presidente de la Conferencia Episcopal manifestó que somos un país joven y esto nos pide preguntarnos cómo podemos garantizar que niñas y niños, muchachas y varones jóvenes encuentren cauces adecuados para su crecimiento. Cauces que garanticen una mejor educación para todos, que ofrezcan atención a la salud de todos, que prevengan de toda especie de abuso, de manipulación y explotación de las necesidades juveniles.



Iglesia



Invitó a todos a participar en los actos en las comunidades de la diócesis de San Pedro Sula, donde habrá eucaristía, a vivir las fiestas en familia y no perder la esperanza para hacer de Honduras un mejor país teniendo a Jesús en nuestro corazón.