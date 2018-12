Lluvias disparan los casos de dengue en San Pedro Sula

San Pedro Sula.



Las lluvias han disparado los casos sospechosos de dengue, por lo que las autoridades de salud hacen un llamado a los sampedranos con el fin de poner en práctica las medidas de prevención en sus casas, barrios y colonias.



Las fumigaciones han continuado y, en lo que va del año, han salido positivos por laboratorio cinco casos, confirmó Deysi Suazo, epidemióloga de la Región Metropolitana de San Pedro Sula.



Según los datos proporcionados, los casos positivos se han originado en la colonia Las Brisas, Cerrito Lindo y Gracias a Dios, lo que da la pauta de que el virus está disperso por toda la ciudad.



Suazo explicó que en la semana 49 se registraron solo en San Pedro Sula 38 casos sospechosos y en la 50 van alrededor de 55, sumando unos 700 casos en lo que va del año.



Aseguró que en los hospitales se están recibiendo casos no solo de San Pedro Sula, sino de otros municipios del Valle de Sula.



“Los casos han subido por la época de lluvia, además de que las personas no están haciendo la limpieza correspondiente, pese a que los operativos siguen”, dijo.



Detalló que durante las noches se hacen fumigaciones extradomiciliares y operativos intradomiciliares en el día, y el problema que se tiene es que muchas veces los vecinos no dejan a las cuadrillas ingresar a las casas.



Por su parte, Juan José Leiva, director de Salud Municipal, explica que se han venido apoyando todas las acciones enfocadas en contrarrestar esas enfermedades y por ahora no es diferente, puesto que se busca hacer todo lo necesario para que se pueda cambiar la incidencia del dengue en San Pedro Sula.



En la última reunión de la mesa intersectorial se presentó el contexto actual de los casos de dengue en San Pedro Sula, al igual que la situación que enfrentan los municipios vecinos en cuanto a la epidemia por dengue.



San Pedro Sula por ahora se encuentra en zona de riesgo, por ello se están sumando esfuerzos y haciendo operativos más completos en comunidades reportadas de riesgo para disminuir esa tendencia.



El trabajo preventivo ha sido permanente, pero ante el incremento de casos de dengue en determinadas zonas de la ciudad y en los municipios vecinos se han redoblado las acciones a efecto de garantizar el bienestar de la población. Esta semana se intensificarán los operativos de fumigación y abatización en el sector Calpules, donde hay 21 casos de dengue reportados, a fin de disminuir los índices de infestación larvaria.



Walter Pedroza, del Departamento de Gestión de Riesgo, manifestó que los integrantes del codem están comprometidos en unir esfuerzos y respaldar lo que ha estado haciendo la mesa intersectorial de salud.