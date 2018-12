Con un 37% de mora quirúrgica cerrará el año el hospital Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital Mario Catarino Rivas practicó hasta la fecha 2,484 intervenciones quirúrgicas, unas 300 más que el año pasado.

En la bases de datos del centro asistencial aparecen 2,148 que están en lista de espera para una cirugía, lo que representa una mora quirúrgica del 37%.

Lilí Brizuela, subdirectora del departamento de Gestión de Pacientes, expone que durante 2018 lograron reducir mes con mes la mora, esto gracias a brigadas médicas desarrolladas durante fines de semana y la extensión en las jornadas de operación.

“Hicimos brigadas de urología, pediatría y cirugía general, por mencionar algunas. Es un trabajo conjunto que también debemos agradecer a todo el equipo médico del hospital”, dijo Brizuela.

Detalló que las áreas de mayor demanda son cirugía general, pediatría y ortopedia, esta última debido al incremento de pacientes que ingresan por accidentes vehiculares.

Manifestó que existen factores externos que contribuyen a que la mora no disminuya, como que muchos pacientes no respetan la cita programada para la cirugía y no se presentan.

Para reprogramar una cita se puede llamar a las líneas 8783-8798, 9862-5995 en horarios de 7:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Proyectos.

Ledy Brizzio, directora del Catarino, explicó que está solicitando a la Secretaría de Salud un incremento de 600 millones de lempiras en el presupuesto anual del hospital.

Señaló que estos fondos ayudarían a la ejecución de más proyectos y para cubrir las necesidades que tiene.

Entre los proyectos para el siguiente año está la habilitación de la sala de labor y parto y culminar la sala medico quirúrgica que actualmente se encuentra en remodelación.

Además mejorarán los baños de manera paulatina, obra que ya inició en los sanitarios del cuarto nivel.

“Como pueden ver, el hospital mejora cada día, y aunque hay deficiencias, tratamos de cubrirlas con lo que tenemos a mano y siempre asegurando la calidad de los servicios”, comentó Brizzio.