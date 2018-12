Dengue se ensaña en niños entre los seis y diez años

San Pedro Sula, Honduras.



Los casos de dengue lejos de disminuir, continúan incrementándose en los hospitales de la ciudad, reportan médicos de los establecimientos y autoridades de Salud del departamento.



Pese a las campañas de prevención y operativos realizados para la eliminación de criaderos en las comunidades, la incidencia de pacientes que llegan a los centros asistenciales es alta, especialmente de niños entre los seis y 10 años de edad.



En el hospital Mario Catarino Rivas están hospitalizando unos 30 menores por día, lo que ha provocado que las salas se encuentren sobrepobladas.



Una área que es para 50 pacientes tiene más de 70, lo que demuestra que los casos aumentan de forma alarmante. Luisamaria Pineda, epidemióloga del Rivas, dijo que en relación al 2017 los casos aumentaron un 600% y muchos de ellos son con signos de dengue grave.



“Las emergencias del hospital sin el dengue ya estaban abarrotadas, porque tenemos bastantes pacientes con otras enfermedades y con el dengue se ha visto mayor el problema y la necesidad de abrir una área para pediatría porque es la población más afectada”, dijo Pineda.



Kattia Danilov, portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) dijo que en lo que va del año suman cerca de 600 casos de dengue, de los cuales el 52% de afectados son niños y el resto adultos.



“La emergencia está saturada de menores, es por eso que tuvimos que habilitar en el cubículo donde está Medicina de Mujer la Unidad de Dengue para ingresar a los niños”, dijo Danilov.





Emergencia



La Región Departamental de Salud de Cortés decretó a inicio de semana emergencia en varios municipios del departamento, alertando que el estado de los mismos era de epidemia, por lo que redoblarían las estrategias para la eliminación del mosquito transmisor y la labor de prevención y promoción de la enfermedad entre los pobladores.



Alcides Martínez, jefe de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), explicó que Villanueva, Puerto Cortés, Choloma, San Manuel y Potrerillos son los municipios más afectados.



Está próxima semana tienen preparado un megaoperativo de fumigación en las fronteras de estas ciudades con el objetivo que el brote no se extienda a otras con menos incidencia.



“Mientras no tengamos el apoyo y colaboración de las familias esto seguirá empeorando. Recordemos que viene un tiempo de vacaciones en la que muchos salen de sus hogares, por favor, pedimos que dejen todos los recipientes con agua vacíos para que el zancudo no pueda reproducirse”, sugirió Martínez.



En San Pedro Sula entre la Región Metropolitana y la Municipalidad disponen de unas 35 bombas termonebulizadoras para fumigar, además de dos maquina leco y una tornado, que se instala en vehículos pick up.