Más de un millón de hondureños padecen alguna discapacidad

San Pedro Sula, Honduras.



Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de un millón de hondureños tienen algún tipo de discapacidad, aunque las instituciones que trabajan en el tema consideran que el número es mayor.



La inclusión de las personas con discapacidad continúa siendo un desafío en Honduras, de acuerdo a los afectados.



La problemática abarca el ámbito social, educativo y laboral, según organizaciones que atienden, trabajan y defienden los derechos de esta población.



Mauricio Valladares, director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (Ciarh), dijo que para analizar e identificar los retos que enfrenta este grupo vulnerable de la sociedad, desarrollaron el foro “Garantizando los derechos humanos y la justicia”.



El evento contó con el respaldo del proyecto Unidos por la Justicia, de Usaid, representantes de la sociedad civil y operadores de justicia.



Valladares lamenta que cerca del 90% de personas con discapacidad en edad económicamente activa no posean un empleo, lo cual se traduce en que la mayoría no tengan una calidad de vida digna.



“Incluso, los espacios laborales públicos y privados no son acondicionados ni acordes para las personas con discapacidad y los empleadores parecen no tener el interés de modificarlos o contratar a las mismas personas”, agregó.



José Morales, director de Unidos por la Justicia, consideró que hace falta la promoción de más políticas e instrumentos que orienten sobre los procesos que tienen estos ciudadanos para hacer valer sus derechos y denunciar ante los órganos legales existentes.



A través de esta iniciativa, Usaid impulsa actividades en pro de diferentes sectores, como la comunidad LGBTI, pueblos garífunas, mujeres víctimas de violencia, entre otros.



Wilfredo Ortiz, quien sufre de ceguera, manifestó que es importante que los gobiernos locales creen más campañas e iniciativas que tengan como principal enfoque el respeto hacia ellos, pues día a día sufren por la discriminación.