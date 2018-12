Egresan 452 profesionales de la Unah-vs

San Pedro Sula, Honduras.



La Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) realizo ayer la última graduación del año.



Fueron 452 profesionales que la máxima casa de estudios en la zona norte entregó a la sociedad.



La ceremonia fue presidida por la directora de la institución, Isbela Orellana, quien en su discurso aprovechó para felicitar a los egresados y aconsejarles a que con su trabajo y valores construyan un mejor país.



Los instó a seguir adelante y continuar con su formación profesional.



Los graduados son de 20 carreras que la Unah-vs ofrece. Las carreras de la que más profesionales egresan son Odontología, Contaduría Pública, Pedagogía y Enfermería.



Orellana destacó que este año la Universidad graduó a más de 1,600 alumnos, siendo uno de los años con mayor cantidad de estudiantes que egresaron de la casa de estudios.



Las autoridades de la Unah-vs dieron a conocer que 139 jóvenes recibieron mención honorífica.



Historia



Durante la actividad, la directora de la Unah-vs reconoció el esfuerzo y dedicación de uno de los graduados, se trata de Olban Alexander Ortiz, quien a pesar de su discapacidad visual logró salir adelante y concluir con la carrera de Periodismo.



Olban es no vidente, sin embargo, eso no fue obstáculo para que el joven se convirtiera en profesional. El egresado manifestó que su paso por la Unah-vs fue difícil, porque la Universidad no cuenta con la infraestructura y logística necesaria para las personas con discapacidad visual y física.



El joven agradeció a su madre y a todas las personas que le brindaron su apoyo, además dijo que no hay obstáculos para que las personas cumplan sus sueños.