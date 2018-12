Diócesis sampedrana ordena cuatro diáconos

San Pedro Sula, Honduras.



La iglesia católica en San Pedro Sula tiene cuatro nuevos diáconos que fueron ordenados el fin de semana por el obispo Ángel Garachana.



En la catedral San Pedro Apóstol se realizó el solemne acto, donde se conjugaron los aplausos, oraciones y peticiones de los feligreses que asistieron para presenciar la ceremonia de ordenación.



En una emotiva eucaristía, los seminaristas Juan Brizuela (35 años), José Ortiz (28 años), Zaulo Zelaya (34 años) y Edil Guevara (32 años) recibieron la imposición de manos y la oración consagratoria de parte del obispo sampedrano.

Al acto acudió el cuerpo clerical y muchos fieles.

Garachana dijo que los servidores recibieron el carácter del diáconado que les permitirá desempeñar diligente y de manera fiel el servicio al cual han sido escogidos dentro de la comunidad cristiana.



Fueron revestidos con la estola y la dalmática, vestimentas litúrgicas propias del diácono y que en lo sucesivo procurarán portar con toda dignidad.



Una vez que los ordenados fueron revestidos, el clérigo les entregó a cada uno el libro de los evangelios: “Recibe el evangelio del Cristo, del cual has sido constituido mensajero; convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho fe viva enséñalo y cumple aquello que has enseñado”, declaró.