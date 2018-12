"Hay que crear leyes contra el ciberacoso"

San Pedro Sula, Honduras.



Las redes sociales vinieron a conectar a las personas en todas partes del mundo; sin embargo, por ellas muchas personas se pueden convertir en víctimas del ciberacoso.



Ante eso, la especialista colombiana en seguridad informática y en delitos cibernéticos, Nazly Borrero, considera que es necesario concienciar sobre el buen manejo de redes sociales y la creación de políticas públicas que regulen y sancionen este tipo de delitos para evitar que más personas sean víctimas en las redes sociales.

¿A qué se refiere cuando se habla de ciberacoso?

Hay ciberacosos donde los agresores, ya sea de forma anónima o no, trabajan la parte psicológica y la autoestima del niño por medio de la ingeniería social, esto ocasiona que las víctimas puedan tener desenlaces fatales. Hay también lo que se conoce como grooming, que es el acoso sexual cibernético, donde se ve la explotación sexual y la pedofilia. También se están dando los retos que conllevan a la violencia y al suicidio a los menores.

¿En los últimos años aumentó el ciberacoso?

Hoy en día el ciberacoso se ha fortalecido debido a la falta de políticas que tienen los países y de falta de concienciación del buen manejo de redes sociales. Se dice que en Latinoamérica ocho de cada 10 niños con acceso a internet sufren de este problema; eso es un índice altísimo.

¿Qué deben hacer los países para prevenir este tipo de problemas?

Es de carácter obligatorio crear leyes y así prevenir este tipo de flagelos, en ellos se está involucrando mucho a los niños y a la adolescencia. Se deben crear campañas de conciencia, sean por parte de la empresa privada o Gobierno, para el buen uso del internet.



En el área empresarial también es necesario porque se necesitan leyes para judicializar el robo de información que hoy en día están sufriendo las empresas.

¿Los padres de familia qué deben hacer para que sus hijos no sean víctimas del ciberacoso?

Hay que enseñarles para qué, realmente, se utilizan las redes sociales, para qué son efectivas y cómo evitar caer en manos de los ciberdelincuentes.

¿Se debe prohibir el uso de tecnologías y redes sociales a los menores para que no sean víctimas?

No, eso no lo remedia porque los niños son nativos tecnológicos; lo que se debe hacer es crear controles parentales, implementar reglas, concienciarlos para qué sirve una red social y en cuáles no puede entrar porque no tiene edad para ellas; muchas veces lo que hacen los padres es darle el dispositivo tecnológico para tenerlos tranquilos, pero eso los hace vulnerables a los acosos. Hay que educarlos para que utilicen mejor los medios electrónicos.

¿Cuál es la red en donde más se da el ciberacoso?

En Facebook, allí se da el 90%, porque se pueden crear perfiles falsos y la mayoría la utiliza para hacer caer a sus víctimas y los niños no tienen el manejo para ver si el perfil es verdadero.