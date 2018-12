Sorprenden a vecinos con reubicación de postes por construcción de paso a desnivel

San Pedro Sula, Honduras.



Los vecinos de la colonia Ruiz, en el sector Barandillas, reaccionaron sorprendidos ayer cuando personas contratadas por la Municipalidad comenzaron a abrir agujeros en las aceras sin previo aviso.



Al ser consultados se limitaron a decir que lo que estaban haciendo era sembrando postes para alumbrado público y línea primaria.



Los trabajos se realizaron sorpresivamente y en áreas verdes que los vecinos cuidan a diario. En ellas han sembrado grama y plantas para mejorar el ornato de la colonia.



“Nosotros no estamos en contra de lo que se está haciendo, pero por cortesía deben notificarnos, además, pedimos que se dejen las áreas verdes igual que como las encontraron, ya que están dañando las plantas sembradas”, dijo la vecina Digna Pacheco.



Ante la falta de comunicación de los encargados hacia los vecinos, LA PRENSA constató que están reubicando la línea primaria por construcción del paso a desnivel en la intersección de la segunda calle, salida vieja a La Lima con la avenida Circunvalación. La compañía encargada de estos trabajos es Ingeniería en Proyectos Eléctricos y Sistemas (Inpes). Son varios postes que se colocarán en la zona, y según los empleados de la compañía, dejarán todo en orden al finalizar los trabajos.



“Nos preocupa porque si cuando estén colocando un poste ocurre un accidente y cae sobre una vivienda, Dios quiera que no, quién responde por los daños”, dijo Doris García, vecina de la colonia Ruiz.



Los vecinos también demandan supervisión de parte de el personal municipal para que vean cómo estaban las áreas verdes y que no queden dañadas al finalizar los trabajos. “Yo creo que lo menos que pueden hacer es informarle a la gente y nosotros colaboramos en lo que se pueda, incluso estamos pendientes de los trabajos que se están haciendo para evitar que dañen esas áreas que sabemos que son municipales, pero nosotros las cuidamos y ornamentamos”, dijo Norma Fúnez.