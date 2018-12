L20,000 de multa a quien incumpla la ordenanza municipal cero pólvora

San Pedro Sula, Honduras.



El primer decomiso de pólvora de la temporada se efectuó en Cofradía, cuando un ciudadano trasladaba en un pick up varios sacos con cohetes, morteros y otro tipo de producto.



El producto se encontró durante los operativos realizados por la Policía Nacional y Policía Municipal luego que se reactivara la ordenanza que prohíbe la venta de productos elaborados a base de pólvora.



Con el objetivo de que los sampedranos vivan una “Navidad Segura”, la Municipalidad intensificó los operativos en las diferentes puntos de la ciudad, incluidas las entradas, para el decomiso de productos elaborados a base de pólvora.



El comisionado de bomberos, José Jaar, dijo que se están inspeccionando minuciosamente las unidades de transporte público como privado para verificar que no ingrese pólvora a la ciudad y así prevenir que se registren casos de niños quemados.



Detalló que el plan de arbitrios ya establece los parámetros y multas para la gente que incumpla la ordenanza.



Además, cuando el producto sea trasladado hacia un lugar diferente a este municipio, la Policía Municipal le requerirá la guía respectiva extendida por la autoridad municipal del lugar de origen y en la misma deberá constar el destino final y las condiciones mínimas de seguridad con que debe ser transportada.



Por su parte, Noel Amaya, inspector de la Policía Municipal, explicó que a las personas que se les encuentre comercializando este tipo de producto serán sancionadas con una multa de 20 mil lempiras, así como el decomiso del producto, el cual será trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal, ubicada en la 20 calle del barrio Las Palmas para posteriormente destruirla.



“Hemos venido trabajando desde hace un mes de manera silenciosa y poder detectar los lugares donde almacenan la pólvora para decomisarla, ya que dentro del municipio está prohibida la venta y comercialización de productos hechos a base de pólvora”, dijo Amaya.



Quemados



El cirujano plástico Rider Andino hizo un llamado a los padres para que mantengan la vigilancia y eviten a toda costa que sus hijos sufran accidentes al quemar pólvora o manipularla por descuido. “Los daños y secuelas no solo son físicos son también sicológicos y es algo que puede evitarse”, dijo.



El médico explicó que es doloroso ver casos específicamente de niños que hasta pierden sus manitos por estas explosiones.