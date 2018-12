Esperan aumento de alumnos reprobados en la “escuelita”

San Pedro Sula, Honduras.



Las inscripciones para los alumnos de media que reprobaron hasta cinco materias iniciaron en el programa vacacional Todos Podemos Avanzar (TPA).



En San Pedro Sula hay tres colegios sede, de los cinco que funcionan en el departamento para albergar a esos alumnos.

LEA: Masiva presencia para matricular a aplazados



Aunque las autoridades de educación aún no conocen la cantidad de estudiantes que resultaron reprobados y que ingresarán al programa, se estima que la cantidad será mayor este año.



En el instituto José Trinidad Reyes (JTR) las protestas provocaron que más alumnos ingresaran al programa este año, indicó José Antonio Carballo, director del colegio.



Cada año, unos 1,200 en promedio van a la escuela vacacional, sin embargo, este año la cantidad podría llegar a 1,500, estimó el director.



“Hasta ahora, los docentes están subiendo notas de aplazados, por lo que no sabemos cuántos irán a la escuela vacacional. Este año hubo más reprobados, el movimiento de los estudiantes tuvo repercusiones en todo”. Carballo detalló que al menos el 40% de los alumnos de último año ingresarán al TPA, lo que indica que la graduación de los que aprueben será en abril de 2019.



Inscripciones



Los padres de familia desde el lunes pasado se movilizaron a los centros a inscribir a sus hijos.



En el Instituto Cristiano Tecnológico Nacional (Ictena), es donde mayor cantidad de alumnos se inscribirán.



El centro cada año alberga a entre 400 y 500 alumnos, pero para este período esperan más jóvenes reprobados.



“Matemáticas, Física, Química y Español son las materias en que más tienen problemas los alumnos”, dijo César Corea, coordinador del TPA en el Ictena.



Las clases comienzan el próximo lunes y finalizan el 30 de enero, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación.



En 2017, más de 25,000 jóvenes reprobaron sus clases en Cortés, de los que unos 6,000 decidieron ingresar al programa que busca disminuir los índices de repitencia en los centros educativos.



Esperan Cifras



Milton Ayala, director departamental, expresó que unos 2,000 jóvenes ingresaron a la primera etapa del programa, que inició en junio de 2018. “En los próximos días tendremos los datos de cuántos alumnos se inscribieron”, señaló. Según las proyecciones del Observatorio Universitario de Educación Nacional e Internacional de la UPNFM, a nivel nacional unos 93,000 alumnos reprobaron este año.



Rusbel Hernández, miembro del observatorio, manifestó que la cantidad para este año aumentó con respecto a 2017, cuando unos 80,000 perdieron clases, conforme a las proyecciones de su investigación.



“En vez de ir mejorando la problemática, vemos que va aumentando; si los 93,000 no aprueban en la “escuelita”, se irá incrementando el problema”, manifestó el investigador de la Universidad Pedagógica.