La oscuridad impera en calles del barrio Sunseri de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



La falta de alumbrado público cada vez es más evidente en los barrios y colonias de la ciudad.



Uno de eso lugares es el barrio Sunseri, hasta donde LA PRENSA llegó y pudo constatar que la falta de alumbrado es evidente en la mayoría de las calles del populoso barrio.



Los vecinos del sector manifestaron que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) tiene más de dos años de no brindarle mantenimiento al sistema de alumbrado público.



Una de las zonas más afectadas está entre la 8 y 9 calles, desde la 12 hasta la 15 avenida, en donde se cuentan con los dedos de las manos las lámparas que funcionan, dijo Martha Matute, dueña de un pequeño negocio.



La moradora contó que a raíz de la falta de alumbrado existe el peligro de que una personas salga lesionada, ya que la visibilidad es mínima para los conductores.

A pesar de la falta de alumbrado en el sector, los robos son mínimos por los patrullajes que realiza la Policía.

Aracely Mendoza, quien vive entre 9 y 10 calles de Sunseri, hizo un llamado urgente a la Enee para que verifique el estado del alumbrado público.



“Llevamos más de dos años de estar solicitando a la Enee que cambien las lámparas, pero solo nos saben decir que no hay materiales”, dijo.



La falta de alumbrado no solo afecta a los vecinos de Sunseri, también los moradores de la 15 y 16 avenida, 12 calle de Cabañas expresaron que sufren por este problema, por lo que le piden a la estatal que les cambie las luminarias porque consideran injusto estar pagando alumbrado público sin recibirlo.



LA PRENSA buscó a autoridades de la Enee para que brindaran información referente a las quejas de los vecinos de Sunseri, pero no se pudo contactar a ninguna autoridad.