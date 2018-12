Oficina del IP en San Pedro ha entregado más de 10,000 nuevas placas para carros

San Pedro Sula, Honduras



Más de 10,000 nuevas placas ha entregado el Instituto de la Propiedad (IP) en San Pedro Sula.



Desde que comenzó la entrega de las nuevas placas, el IP ha entregado más de 30,000 placas a nivel nacional, de las cuales unas 10,000 corresponden a la oficina regional de la Capital Industrial.



De acuerdo con calendario, este mes les toca el turno para reclamar las nuevas láminas a los conductores cuyo permiso temporal finaliza en 4 y 5.



En octubre comenzó con las terminaciones 0 y 1, en noviembre continuó con los 2 y 3.



Calixto Pineda, portavoz del IP en San Pedro Sula, declaró que solo en noviembre entregaron más de cinco mil placas, de esas, unas 1,500, a usuarios que les correspondía retirarlas en octubre.



“Estamos atendiendo entre 200 a 300 personas diarias”, detalló. Pineda indicó que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte sancionará a aquellos propietarios que les tocaba reclamar sus placas en octubre y noviembre y aún no lo han hecho. “El permiso para circular sin placas, en este caso, ya venció y pueden tener problemas con los agentes de Tránsito”.



Pormenorizó que cuentan con un lote de más de cuatro mil placas para entregar este mes.



“Según lo establecido por las autoridades, se tiene programado que comience la entrega de placas de motos este diciembre”, sostuvo. Las autoridades darán a conocer el calendario para los motociclistas.



Aunque el reemplazo de las placas comienza oficialmente en 2019, hay conductores que están llegando con sus placas viejas a cambiarlas por las nuevas, pero Pineda no aconseja hacer esto, porque le quitan el lugar a usuarios que andan con permiso temporal.



Compartió que hay usuarios que dañan o extravían la calcomanía que va colocada en el vidrio frontal.



En estos casos deben pagar por otras placas, es decir, que las primeras se les cobrarán en 2019, pero las que busque en reposición se le cobrarán inmediatamente.



La conductora Indira Cárcamo dijo que el proceso es rápido; sin embargo, criticó el porqué no es personal del IP que instale las placas junto con la calcomanía.