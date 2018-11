Arquitectos recomiendan edificios amigables con el ambiente

San Pedro Sula.



A través del tiempo, las técnicas en el diseño de los edificios van cambiando, es por eso que los profesionales en ese campo deben estar actualizados con las nuevas tendencias.



Con ese propósito, la carrera de Arquitectura de la Universidad Privada de San Pedro Sula (Usap) desarrolló un congreso de Arquitectura para festejar sus 40 años de fundación.



En el evento participaron profesionales que se han destacado en el mundo por sus obras. En su participación, los expositores hablaron de sus experiencias, retos y su vida profesional. Gerardo López, arquitecto hondureño que destaca por proyectos como Altia Smart City, Altara, Torre 101 y el hotel Courtyard by Marriott y otros proyectos en otros países, recomendó a los asistentes que con desempeño, compromiso y dedicación se puede llegar a tener éxito con los proyectos.



Los nuevos proyectos se deben fusionar con la protección del medio ambiente. “Hay mucho que aprender en ese tema, cada vez es más necesario hacer los proyectos amigables, por el cuidado del ambiente y la eficiencia energética”, apuntó.



El arquitecto Alemán, Chris Bosse, compartió su perspectiva sobre el futuro de la arquitectura y la relación de éste campo con la naturaleza. “He notado que en las ciudades modernas los edificios altos han sustituido la naturaleza, el concepto de la arquitectura del futuro es mejorar la interacción con la naturaleza. El curso correcto de la profesión es integrar el diseño de los proyectos a la naturaleza”, dijo.



Bosse aconsejó a los estudiantes y profesionales tener sus propias ideas y no sacarlas de internet, “espero que los estudiantes se puedan encontrar con ellos mismos, su estilo y que puedan dar soluciones con sus proyectos”, apuntó.