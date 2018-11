Emergencias del Mario Rivas tendrán 60 camas adicionales

San Pedro Sula, Honduras.



El hospital Mario Rivas incrementará la capacidad en las áreas de hospitalización para el siguiente año gracias a la ampliación de sus tres salas de emergencia.



Los trabajos abarcan la remodelación completa de las unidades de ortopedia, medicina interna y cirugía, con las que se agrandarán las salas de observación, consultorios médicos, área de asilados y sala de espera de los pacientes.



Actualmente, las unidades tienen capacidad para unas 80 camillas cada una, pero con la reconstrucción habrá 20 cupos más en cada una.



Ledy Brizzio, directora del centro asistencial, detalló que por el momento no se cuenta con el espacio suficiente para atender a los pacientes, especialmente a los de emergencia de medicina interna, la cual está sobrepoblada en un 232%.



“Hemos observado que es urgente la ampliación de estas áreas en vista de que ha aumentado la demanda por referencias de otros establecimientos de salud. Estos proyectos fueron presentados a las empresas privadas, que gustosamente nos apoyaron”, expresó Brizzio.



Explicó que se instalará la red de oxígeno en el hospital con fondos propios y también se va a ampliar la fachada de la institución, que quedará por la sala de emergencia pediátrica. Otros proyectos que se ejecutan en el Rivas es la mejora en el triaje, baños especiales, estaciones de médicos y enfermeras, mismos que se pretende estén finalizados en el primer semestre de 2019.



Estas obras vendrán a fortalecer la atención de las personas, ya que la demanda es alta, dijo.



En el triaje (filtro) se recibe un promedio de 189 pacientes diarios en las cinco emergencias, informan las autoridades. Julia Sánchez, portavoz del Rivas, recordó que la remodelación de las salas avanza en un 90%, al tiempo que agregó que los proyectos son gracias al apoyo de la empresa Food for the Poor y la fundación Cepudo.