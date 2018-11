Cierre de la Departamental atrasará emisión de títulos

San Pedro Sula, Honduras

La falta de agua en la Dirección Departamental hizo que los empleados del servicio civil paralizaran labores y cerraran la institución.

Más de 30 empleados realizaron un plantón y se tomaron las instalaciones para exigir a las autoridades de la Secretaría de Educación que les resuelva el problema de salubridad.

A diario llegan unas 200 personas a la institución a realizar diferentes trámites. Actualmente los directores de centros llegan a presentar expedientes para la emisión de títulos, sin embargo, al estar cerrada, el proceso se atrasa, indicaron los empleados.

Marcio Medina, uno de los empleados de servicio civil, dijo que para no afectar a las personas al principio trabajaron hasta el mediodía, pero “hemos aguantado mucho, nos estamos exponiendo a una enfermedad, sabemos que se están atrasando los procesos, pero no podemos seguir así”, dijo.

Deuda

La empresa Aguas de San Pedro les cortó el servicio desde hace más de dos semanas por adeudar más de seis millones de lempiras.

Dina Bulnes, portavoz de la concesionaria, indicó que la cantidad es la deuda de varios centros educativos. “La Secretaría tiene un listado de escuelas por las que paga el servicio, pero desde hace seis meses que no pagan y no han enviado una carta de respuesta”, señaló.

La empresa quitó el servicio a la institución por no dejar sin agua a los centros escolares. “El último pago que hizo la Secretaría no fue completo, sino que dio un abono; y desde hace seis meses que no ha vuelto a pagar”, reiteró Bulnes.

Empleados manifestaron que es la segunda vez que les quitan el servicio por tanto tiempo. Agregaron que continuarán con la protesta hasta que las autoridades les solventen el problema.