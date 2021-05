Pastel de zanahoria fácil y casero

SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-4 unidades de huevos

-1½ tazas de azúcar (300 gramos)

-1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

-1½ tazas de harina (210 gramos)

-1 taza de aceite vegetal

-1 pizca de sal

-2 cucharaditas de polvos para hornear o levadura tipo Royal

-2 cucharaditas de canela en polvo (opcional)

-2 tazas de zanahoria rallada

-½ taza de nueces picadas



Para la cobertura blanca:

-200 gramos de queso crema

-½ barra de mantequilla

-1 taza de azúcar glass (140 gramos)



Preparación.

1.-Empezaremos nuestro pastel de zanahoria fácil de hacer por la masa del bizcocho. Para ello, introduce los huevos en un recipiente y bátelos hasta que adquieran una textura espumosa. Asimismo, precalienta el horno a 180 ºC.

2.-Luego, agrega el azúcar, la harina y los polvos de hornear bien tamizados alternándolos con el aceite y sigue batiendo. De esta forma será más fácil integrar todos los ingredientes y conseguir una masa de bizcocho de zanahoria homogénea y sin grumos.

3.-Ahora es el turno de la zanahoria rallada: incorpórala junto con las nueces picadas y no dejes de batir. Si lo deseas, puedes incorporar una cucharadita de esencia de vainilla o canela en polvo.

4.-Mientras se hornea la mejor tarta de zanahoria, puedes ir preparando la cobertura. Para hacerla coge un recipiente y mezcla el queso crema con la mantequilla. Cuando hablamos de queso crema nos referimos al queso de untar suave tipo Philadelphia.

5.-Cuando el bizcocho de zanahoria esté listo, deja que se enfríe un poco sobre una rejilla y córtalo por la mitad para rellenarlo con una fina capa de la mezcla anterior. Si no quieres rellenar el pastel de zanahoria fácil y rico no lo cortes y simplemente unta el frosting de queso por la parte superior y los bordes.