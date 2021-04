SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-1 paquete de láminas de pasta para lasaña

-1 brócoli

-1 cebolla

-2 dientes de ajo

-2 cucharadas soperas de queso crema, requesón o ricotta

-2 tomates

-2 cucharadas soperas de salsa de tomate triturado (opcional)

-1 pizca de sal

-1 pizca de pimienta



Para la bechamel

-250 mililitros de leche

-4 cucharadas soperas de harina de trigo

-½ cebolla picada (opcional)

-1 pizca de nuez moscada

-1 pizca de sal



Preparación:

1.-Lava el brócoli, sepáralo en ramilletes y cocínalo en agua hirviendo. Si lo prefieres, puedes cocinar el brócoli al vapor o al horno, dependiendo de si quieres que tu lasaña tenga un sabor más ahumado o no. Por otra parte, cocina las láminas de pasta siguiendo las instrucciones del paquete.

2.-Mientras el brócoli se cocina, te recomendamos aprovechar para preparar la bechamel, que es quizá el paso más complicado de la receta. Para ello, te aconsejamos triturar la cebolla y saltearla con la harina hasta que la harina esté dorada. Luego, vierte la leche y no dejes de remover para que la salsa espese. Agrega nuez moscada y sal al gusto. Una vez lista, puedes triturarla para que quede más lisa. Descubre todos los detalles en la Receta de salsa bechamel para lasaña.

3.-Reserva la bechamel y empieza a hacer el sofrito. Así pues, pela los dientes de ajo y la cebolla y pica estos ingredientes del tamaño que prefieras. Si los picas finamente, se cocinarán más rápido, pero si los cortas en trozos más grandes podrás notarlos al comer la lasaña de brócoli.

4.-Pon una sartén con aceite al fuego y, cuando esté caliente, saltea el ajo picado. Antes de que empiece a dorarse, incorpora la cebolla y sofríe ambos ingredientes. El sofrito es el que aporta sabor a la lasaña de brócoli, de manera que si quieres puedes añadir puerro picado u otras verduras que te guste, como pimientos, zanahorias...

5.-Añade el tomate picado, mezcla y vierte la salsa de tomate triturado. El tomate triturado es opcional, pero aporta jugosidad y cremosidad al relleno.

6.-Cuando el brócoli esté tierno, escúrrelo y reserva un vaso del agua de la cocción. Luego, puedes triturarlo un poco si quieres que la lasaña de brócoli tenga una textura más similar a la típica lasaña a la boloñesa.

7.-Añade el brócoli al sofrito, mezcla e incorpora el queso crema. Este ingrediente es opcional y se podría sustituir por requesón, ricota, crema de leche e, incluso, un par de cucharadas de bechamel. El objetivo de añadirlo no es otro que el de aportar cremosidad al relleno para que la lasaña de brócoli no quede seca.

8.-Monta la lasaña. Para ello, coloca en un molde apto para horno una primera lámina de pasta, cúbrela con un poco de relleno, sitúa otra lámina de pasta encima, agrega de nuevo una capa de relleno y repite este proceso hasta acabar con todo el relleno. Luego, vierte la bechamel por encima y espolvorea queso rallado.

9.-Hornea la lasaña de brócoli con el horno precalentado a 180 ºC hasta que el queso esté completamente gratinado. ¡Y listo! Ya puedes disfrutar de este delicioso plato vegetariano.