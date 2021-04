Pan casero con harina integral fácil de preparar

SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-½ kilogramo de harina de trigo integral 100% (o de espelta, de centeno, etc...)

-1 cucharada postre de sal

-8 gramos de levadura seca de panadería

-400 mililitros de agua templada/tibia



Preparación:

1.- Mezcla en un bol la harina integral de trigo con la levadura seca de panadería y la cucharada de sal. Si te gusta puedes añadir en este momento algunas semillas o pipas de frutos secos a la masa del pan integral casero fácil y rápido que vamos a hacer.



2.-Añade el agua tibia poco a poco a los ingredientes secos, chorrito a chorrito, y ves mezclándolo todo hasta conseguir una masa homogénea. No es necesario que amases mucho el pan casero con harina de trigo integral porque igualmente leudará por la acción de la levadura seca y se desarrollará el gluten.



4.-Pasadas las horas, tendrás una masa de pan integral casero sin azúcar ni aceite ni leche que habrá doblado su volumen por la acción de la levadura de panadería seca. En este momento, precalienta el horno a 200 ºC.



5.-Engrasa un molde rectangular de metal de unos 20-25 cm de largo con un poco de aceite, u omite este paso si es de silicona, y vierte la masa extendiéndola con una espátula o lengua de cocina de manera uniforme.



6.-Hornea el pan integral casero esponjoso a 200 ºC durante unos 20 minutos y después, baja la temperatura a 170 ºC y termina de cocerlo unos 25 minutos más. En total tiene que estar en el horno unos 45 minutos.



7.-Recién horneado, intenta desmoldar el pan casero con harina integral fácil y deja que se enfríe sobre una rejilla o algo similar. Después ya podrás cortarlo a tu gusto y tostarlo o comértelo tal y como está... ¡con lo que más te apetezca!