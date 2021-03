Bizcocho de chocolate y mantequilla de maní

SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-120 mililitros de Aceite

-450 gramos de Azúcar (2¼ tazas)

-4 Huevos

-350 gramos de Harina sin preparar

-65 gramos de Cocoa

-250 mililitros de Leche fresca

-1 cucharadita de Polvo de hornear

-¼ cucharadita de Bicarbonato



Para el relleno de cheesecake

-225 gramos de Queso crema

-50 gramos de Azúcar en polvo

-100 gramos de Mantequilla de maní

-1 unidad de Huevo



Preparación:

1.-Primero, separar los ingredientes en dos grupos.

2.-Aparte, junta también los ingredientes para el relleno de nuestro bizcocho casero, que será una mezcla de cheesecake de mantequilla de maní.

3.-Ahora comenzamos por preparar la masa del relleno, es decir, nuestro cheesecake de mantequilla de maní. En un tazón grande, batir el queso crema con la mantequilla de maní y el azúcar en polvo.

4.-Cuando estos ingredientes estén bien integrados, debemos añadir el huevo y volver a batir bien. Cuando la crema esté lista, metemos la mezcla en una manga de repostería o una bolsa a la que le cortaremos un piquito. Reservamos.

5.-A continuación, nos ponemos a preparar el cake de chocolate:

-Primero, tenemos que preparar un molde de bundt cake, estos moldes son los típicos que tienen un agujero en el centro. Para prepararlo debemos engrasarlo con un poco de mantequilla y rociar harina por toda la base para que no se pegue el keke.

6.-Por otro lado, mezclamos los ingredientes secos de la lista. menos el azúcar. Entonces, cernimos la harina con el polvo de hornear, el bicarbonato y la cocoa. Reservar.

7.-En otro tazón, batimos el azúcar con el aceite hasta que estén bien integrados. Luego, incorporamos los huevos uno a uno, esto quiere decir que no añadiremos el siguiente hasta que el anterior este completamente integrado en la mezcla.

8.-Cuando observes que la masa está homogénea, incorporar la mitad de la mezcla de la harina y empieza a batir lentamente. A continuación, agregar la mitad de la leche y seguir batiendo.

9.-Finalmente, agregar el resto de la harina junto con el resto de la leche y termina de mezclar bien para lograr una masa homogénea y sin grumos.

10.-Ya tenemos listos las dos partes de nuestro bizcocho de chocolate y mantequilla de maní, la masa de la torta y el relleno de cheescake.

-Ahora deberás verter la mitad de la masa de chocolate en el molde preparado.

11.-Encima, incorpora la masa de cheesecake con ayuda de la manga. Lo mejor de esta receta paso a paso es que podrás seguirla para hacer otras creaciones con otros rellenos.

12.-El truco para que el relleno quede bien centrado en nuestra receta de bizcocho de chocolate relleno, es cuidar que la masa de mantequilla de maní no toque las paredes del molde, así garantizamos que quede en el centro. Podemos ayudarnos de un tenedor para nivelarla.

13.-Cuando ya hayamos puesto todo el relleno de mantequilla de maní, terminamos de armar el postre vaciando lo que nos quedó de la masa de chocolate.

14.-Finalmente, cocinar el bizcocho con mantequilla de maní en el horno precalentado a 180° C. durante 1 hora aproximadamente.

-Recuerda que para comprobar que está listo, puedes usar un palillo para cavarlo en el centro y verificar que salga limpio. Esto querrá decir que la masa está cocida.

15.-Disfruta de un buen trozo de este delicioso bizcocho de chocolate y mantequilla de maní a la hora de la merienda o del té.