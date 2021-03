SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-½ kilogramo de Harina

-½ pizca de Sal

-½ pizca de Azúcar

-1 taza de Mantequilla (225 gramos)

-1 unidad de Queso

-1 taza de Agua fría

-1 botella de Aceite



Preparación:

1.-Empezaremos preparando la masa de los dedos de queso. Para ello, coloca las 3 tazas de harina en un recipiente grande, agrega la sal y el azúcar (siguiendo la misma proporción), la mantequilla y mezcla todo muy bien. Une bien los ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea.

2.-Agrega agua fría o helada y amasa hasta que la mezcla no sea pegajosa y quede compacta.

3.-Extiende la masa con un mazo sobre una superficie plana, limpia y enharinada previamente. Se deja extendida la masa hasta que alcance unos 3 milímetros de grosor y se corta en tiras de 2 centímetros aproximadamente para que los deditos de queso queden perfectos.

4.-Una vez lista la masa de los dedos de queso tenemos que cortar el queso. Usa un queso blanco, de consistencia dura y preferiblemente salado y córtalo en palos de 4 centímetros de largo aproximadamente.

5.-Para hacer los deditos de queso, se toma un pedazo de queso y con la masa se le va dando vuelta hasta cubrirlo, con forma de tornillo o espiral. Es muy importante no dejar ningún pedazo de queso al descubierto.

6.-Una vez listos todos los dedos de queso, los freímos en una sartén con aceite muy caliente hasta que la masa se dore. Recuerda controlar el fuego para que las piezas no se quemen muy rápido. Conforme estén hechos, los retiramos y dejamos sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.

7.-Servimos los deditos de queso fritos acompañados con crema agria, o salsa de queso crema con ciboulette o cualquier otra que sea de nuestro agrado.