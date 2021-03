SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-500 gramos de Almendras

-300 gramos de Azúcar (1½ tazas)

-200 gramos de Agua



Preparación:

1.-Lo primero que debes hacer para preparar las almendras garrapiñadas es retirarles la cáscara pero no la piel. Es importante que dejes la piel puesto que sino el garrapiñado no quedará igual.

2.-Luego, coge una olla, vierte el agua y el azúcar y ponla a calentar a fuego lento. Inmediatamente incorpora las almendras y deja que hierva todo junto hasta que el agua se evapore por completo. Deberás mover constantemente la preparación con una cuchara de madera para que el azúcar no se queme ni pegue.

3.-Remueve sin parar hasta que no quede agua y estén completamente caramelizadas. Cuando esto ocurra, retíralas del fuego y coloca las almendras garrapiñadas sobre el mármol, plato o recipiente grande. Luego, con la cuchara, séparalas unas de otras y deja que se enfríen.

4.-Una vez frías, reserva las almendras garrapiñadas en tarros de cristal previamente esterilizados y con cierre hermético.