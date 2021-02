SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-1 kilogramo de lomos de salmón (fresco o congelado)

Para la marinada:

-100 mililitros de vinagre de manzana o sidra

-50 mililitros de vinagre chardonnay (o de vino blanco)

-½ libra de agua mineral

-1 pizca de semilla de hinojo

-1 puñado de ramas de perejil con troncos incluídos

-1 trozo de piel de naranja

-1 hoja de laurel

-Aceite de girasol



Preparación:

1.-Prepara la marinada para el salmón al horno en primer lugar porque necesita un tiempo de maduración. Para ello coloca todos los ingredientes en un bol y tritúralos a máxima potencia.

2.-Luego déjalos reposar durante 1 hora en la nevera/frigorífico y después cuélalos por un colador chino o estameña.

3.-Mientras se madura la marinada prepara los lomos del salmón. Si lo has comprado fresco deberás escamarlo, limpiarlo bien y cortarlo en lomos y, en el caso de tenerlo congelado, deberás descongelarlo previamente. Resérvalos en la nevera.

4.-Pasada la hora de maduración, coloca los lomos de salmón en el recipiente de la marinada o en una bolsa hermética si lo prefieres todo junto bien sellado, y deja que el pescado se marine durante 1 hora reservándolo en la nevera.

5.-Una vez está el salmón marinado, escúrrelo bien, sécalo un poco con papel absorbente y colócalo en un recipiente lleno de aceite de girasol. Reserva.

6.-Precalienta el horno a 150 ºC. Coge una bandeja o fuente apta y coloca en la base un trozo de papel vegetal/sulfurizado.

7.-Escurre muy bien los lomos de salmón marinados y ponlos encima de la bandeja de manera que no se toquen.

8.-Cocina el salmón al horno marinado durante unos 15 minutos aproximadamente o hasta que veas que adquiere un tono rosado y se empieza a dorar por arriba. Te cuidado de no pasarte de tiempo de cocción porque entonces puede quedar seco.

9.-Cuando esté hecho, sirve el salmón marinado al horno acompañado de una buena ensalada de apio y manzana por ejemplo y tendrás un plato completísimo para comer.