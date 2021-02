SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-400 gramos de carne asada

-18 tortillas de harina

-2 aguacates medianos

-400 gramos de frijoles refritos

-250 gramos de queso oaxaca o manchego rallado

-Salsa al gusto

-Papel aluminio



Preparación:

1.-Preparar los burritos de carne asada no te tomará mucho tiempo, primero pica la carne asada en trozos pequeños. Si no tienes la carne lista puedes prepararla siguiendo esta deliciosa receta de carne asada con cerveza negra.

2.-En un comal calienta un poco las tortillas de harina, solo para suavizarlas y que sea fácil doblarlas.

3.-Si no consigues la tortilla de harina para burrito, utiliza la tortilla de harina normal, coloca 3 piezas en forma de pirámide, luego agrega una cucharada de frijoles refritos y esparce bien al centro.

4.-Luego, agrega los trozos de carne asada y distribuye al centro. Puedes agregar un poco de salsa al gusto o agregarla al final.

5.-Después agrega el queso, seguido por unas rebanadas de aguacate.

6.-Para envolver el burrito, primero, dobla los extremos de las dos tortillas de base hacia adentro, después dobla la parte corta igualmente al centro.

7.-Nota que queda la mitad de la tercera tortilla, enrolla el burrito con esta última y presiona un poco.

8.-Si los comerás enseguida puedes calentarlos directamente al sartén o comal, o bien puedes envolverlos en papel aluminio, refrigerarlos y calentarlos después con el mismo papel aluminio.

9.-Sirve tus burritos de carne asada y acompaña con una rica salsa molcajeteada, cebolla y un toquecito de limón. ¡A comer!