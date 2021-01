Exquisitos Macarons de chocolate

SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-150 gramos de almendra molida

-150 gramos de azúcar glas

-20 gramos de cacao en polvo sin azúcar

-40 mililitros de agua mineral

-150 gramos de azúcar granulada

-3 claras de huevo (sobre 110 g)



Para la ganache de chocolate:

-250 gramos de chocolate negro

-200 mililitros de nata líquida (crema de leche)

-75 gramos de mantequilla sin sal



Preparación:

1.-En primer lugar, prepara los macarons y para ello pon en un bol la almendra molida, el azúcar glas y el cacao en polvo. Mezcla y tamiza todo bien. Lo ideal es volver a tamizar e incluso, si tienes tiempo, hacerlo una tercera vez. Los macarons te quedarán mucho más finos y sin grumos.

2.-Incorpora la mitad de las claras o algo menos y mezcla bien con una espátula. Reserva.

3.-Pon en un cazo al fuego el agua mineral (también puede ser agua corriente) con el azúcar común granulado. Deja que hierva a fuego suave o bajo durante 13 minutos o hasta conseguir un almíbar algo espeso.

4.-Bate la otra mitad de las claras de huevo, que tienen que estar a temperatura ambiente, con una batidora eléctrica. Cuando formen picos firmes, ve añadiendo en forma de hilo el almíbar caliente mientras sigues batiendo con la batidora. Tendrás que batir hasta que veas que las paredes del bol están templadas o casi frías. Ten en cuenta que, al añadir el almíbar caliente a las claras de huevo batidas, el recipiente se calentará bastante y es a través de batir y batir que enfriarás el merengue.

5.-Añade poco a poco este merengue a la mezcla que tenías reservada de almendra molida, cacao y azúcar. Mezcla bien, pero suavemente. Pon atención en el fondo del bol, que es donde se queda pegada la masa, para integrar bien todos los ingredientes de los macarons de chocolate con una espátula.

6.-Lo ideal para hacer macarons es tener un tapete de silicona donde ya van formados los huecos para poner la masa. Si no tienes, no pasa nada, en una lámina de papel para horno puedes dibujar unos círculos de unos 3,5 cm de diámetro un poco separados entre sí, pues los macarons se suelen extender durante el horneado. Necesitarás dos papeles de horno dibujados para hacer dos tandas de macarons de chocolate con estas cantidades.

7.-Pon la masa para macarons en una manga pastelera con una boquilla redonda lisa y ve rellenando los huecos dibujados de círculos.

8.-Da unos pequeños golpecitos a la bandeja para que la masa se asiente y se vayan las posibles pequeñas burbujas que se hayan podido hacer en la superficie. Ahora, deja secar. Esta fase es muy importante. Dependerá de la temperatura ambiental, pero como mínimo deberán reposar una hora y quizás necesiten dos. Para comprobar que están para hornear, toca un macaron con la yema de tu dedo índice, verás que la masa no está pegajosa y al tacto está más seca.

9.-Mientras los macarons de chocolate se van secando, prepara el relleno, que en este caso es una ganache de chocolate. Así, trocea el chocolate negro con un cuchillo afilado.

10.-Calienta la leche en un cazo hasta que hierva y retírala del fuego. Añade el chocolate picado y remueve con unas varillas manuales.

11.-Trocea la mantequilla y agrégala igualmente. Remueve hasta conseguir una ganache brillante. Si eres goloso, te recomendamos que le añadas también una cucharada de azúcar glas y remuevas, pero si eres más de chocolate negro, deja la ganache tal cual. Deja enfriar por completo para que endurezca un poco.

12.-Precalienta el horno a 170 ºC. Una vez que el horno esté caliente y la masa de los macarons seca, hornea con calor arriba y abajo, también con ventilador si tienes, a 170 ºC unos 9 minutos o hasta que los macarons estén cocidos. Ten cuidado de no pasarte, al ser de cacao es posible que no detectes que te estás pasando con la cocción.

13.-Una vez horneados, desmolda con cuidado pasando una espátula o un cuchillo fino por debajo del papel para retirarlos fácilmente. Deja enfriar del todo en una rejilla. La concha del macaron debería formar un pequeño pie en la base, una forma muy característica de todos los macarons.

14.-Cuando los macarons estén fríos y la ganache consistente, unta una galleta con la crema de chocolate. Rellena a tu gusto. Pon encima otra galleta y presiona un poco para que la ganache de chocolate se reparta.

15.-Una vez rellenos los macarons de chocolate, déjalos reposar un tiempo en la nevera. ¡Y listo! Ya ves que la receta de macarons de chocolate es bastante labiorosa, pero el resultado merece totalmente la pena.