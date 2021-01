SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-250 gramos de arroz

-300 mililitros de agua (1¼ tazas)

-15 gramos de mantequilla

-1 pizca de sal

-1 limón

-700 mililitros de leche

-4 cucharadas soperas de azúcar

-1 cucharada postre de canela en polvo



Preparación:

1.-Pon en un bol apto para el microondas el arroz con la mantequilla troceada, el agua y una pizca de sal. El bol donde lo vayas a poner tiene que ser bastante grande, mejor que sea más hondo que ancho. Cocina tapado con una tapadera apta para el microondas durante 5 minutos a 750 W. Si tu microondas no pone el tipo de potencia, ponlo a máxima potencia.

2.-Saca el arroz del microondas con cuidado de no quemarte y añade la leche y la corteza de limón (también puedes añadir una cucharadita de extracto de vainilla), intentando que no tenga mucha parte blanca, que es la parte que más amarga del limón. Cubre de nuevo con la tapadera y cuece el arroz con leche en el microondas a 750 W o potencia máxima durante 5 minutos más.

3.-Saca de nuevo el bol del microondas, remueve un poco el arroz, cubre con la tapadera y mételo de nuevo en el microondas. Reduce la potencia del microondas a 350 W y cocina el arroz con leche durante 15 minutos más. Si no sabes la potencia de tu microondas, cuece el postre a mínima potencia.

4.-Saca el arroz del microondas, comprueba que aún le queda leche y que no la ha absorbido del todo, pues una vez frío, tiende a quedarse el arroz un poco seco, de ahí que sea preferible que le sobre al principio. Prueba el punto de cocción y si lo ves bien, añade las cucharadas de azúcar. Retira la corteza de limón, remueve y prueba que esté en su punto de dulzor para ti.

5.-Puedes consumirlo recién hecho, aún tibio, ya que está delicioso, pero si lo prefieres frío, resérvalo en la nevera hasta que se enfríe. En el momento de servir, espolvorea la canela en polvo por encima. Como ves, hacer arroz con leche en microondas es mucho más sencillo y el resultado no tiene nada que envidiar a la receta original.