Roscón de Reyes fácil y casero  

SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-300 gramos de harina de fuerza

-80 gramos de azúcara

-20 gramos de levadura fresca

-1 huevo

-100 mililitros de leche entera

-80 gramos de mantequilla derretida

-1 naranja (ralladura)

-1 limón (ralladura)

-1 pizca de sal

-200 gramos de frutas escarchadas

-25 gramos de almendra laminada

-2 cucharadas soperas de azúcar y agua

-2 cucharadas soperas de agua de azahar

-1 huevo para pintar el roscón



Preparación:

1.-Ralla la cáscara de naranja y de limón y reserva. Estos ingredientes ayudarán a aromatizar el roscón de Reyes casero.

2.-Pon la leche templada en un vaso, disuelve la levadura fresca en ella, remueve con una cuchara para mezclar bien, tapa el recipiente y deja que repose unos 15 minutos.

3.-Pasado el tiempo de reposo, la levadura debe tener esta apariencia.

4.-Pon la harina en un bol, forma un agujero en medio, añade la mantequilla, el azúcar, el agua de azahar, la ralladura de limón y naranja, la pizca de sal, el huevo un poco batido y el vaso de la leche con la levadura.

5.-Amasa para integrar todos los ingredientes del roscón de Reyes. Cuando esté todo amasado e integrado, forma una bola. Luego, coge un bol o el mismo donde has tenido la masa, úntalo con un poco de aceite, deja la bola de masa, tápala con un trapo o film transparente y deja reposar 2-3 horas o hasta que doble su tamaño.

6.-Cuando haya doblado su tamaño, sácala, vuelve a amasar y dale forma de roscón. Colócalo en una bandeja de horno, pon algo en el centro para mantener el hueco, tapa de nuevo la masa y deja que repose otros 40-50 minutos. Es importante colocar algo en el centro porque al doblar de nuevo su volumen puede cerrarse.

7.-El disco que aguanta el agujero puedes dejarlo o quitarlo, según si es de un material resistente al calor del horno o no. En este paso, introduce la figurita del rey y el haba en la masa par esconderlo.

8.-Bate el otro huevo y pinta el roscón de Reyes. Adórnalo con las frutas escarchadas, las almendras laminadas y el azúcar granulada. Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo y, cuando esté caliente, hornea el roscón durante 20-25 minutos.

9.-Cuando esté dorado sácalo porque no hay que dejarlo que se dore mucho para que no quede seco.

10.-¡Ya estará listo para comer! Como ves, esta receta de roscón de Reyes es más fácil porque no es necesario usar masa madre y el resultado sigue siendo el tradicional. Ahora que sabes cómo hacer roscón de Reyes, vamos a ver de qué puedes rellenarlo.