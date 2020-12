SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-1 vaso pequeño de aceite de oliva

-200 gramos de azúcar (preferiblemente integral de caña)

-3 huevos L (o 4 M)

-200 gramos de harina de repostería (leudante)

-2 manzanas

-2 cucharadas de postre de canela

-1 pizca de azúcar glas para decorar (opcional)

-1 vaso pequeño de aceite de girasol

-2 zanahorias



Preparación:

1.-Pela las manzanas y las zanahorias, rállalas y resérvalas. Enciende el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo.

2.-Coloca los huevos y el azúcar en un recipiente amplio y bate con unas varillas eléctricas o manuales. Una batidora eléctrica de mano y una licuadora también sirven. Bate hasta que la superficie quede espumosa, ya que esto indica que has incorporado el aire suficiente como para que el bizcocho de zanahoria y manzana quede esponjoso.

3.-Agrega los dos tipos de aceite y sigue batiendo para integrarlos. A continuación, añade la harina de repostería y continúa batiendo hasta que se forme una masa más bien espesa. Si la harina no es de repostería (leudante), entonces añade un sobre de 16 gramos de levadura química (polvos de hornear). Puedes tamizar antes la harina para que la masa quede más fina y con más aire.

4.-Añade la zanahoria y la manzana ralladas y bate hasta que queden bien integradas en la masa. No es necesario mezclar demasiado porque la masa ya está hecha, simplemente es para que se distribuyan la manzana y la zanahoria.}

5.-Engrasa un molde con mantequilla o aceite, el nuestro es rectangular de 25x11x8 cm. También puedes forrarlo con papel de hornear, lo importante es que el bizcocho de zanahoria y manzana no se pegue durante la cocción.

6.-Vierte la masa en el molde y distribúyela bien.

7.-Espolvorea la canela por encima para potenciar el sabor del bizcocho. También puedes omitir este paso y optar por usar nueces picadas, almendras, ralladura de limón o de naranja, etc. Hornea el bizcocho a 180 ºC durante 40 minutos o hasta que esté listo. Dependiendo del horno puede tardar más o menos, de manera que te recomendamos hacer la prueba del palillo a partir de los 35 minutos para ir añadiendo tiempo según sea necesario.

8.-Cuando esté listo, saca el bizcocho del horno, deja que se entibie, desmóldalo y permite que se acabe de enfriar sobre una rejilla. ¡Y listo! Ya puedes disfrutar de este delicioso bizcocho de zanahoria y manzana. Puedes decorarlo con azúcar glas espolvoreado por encima.