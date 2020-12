Cómo preparar la salsa Bechamel con cebolla

SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-500 mililitros de leche de vaca o vegetal

-50 gramos de mantequilla

-50 gramos de harina de trigo o de maíz

-1 cebolla

-2 cucharadas soperas de aceite de oliva

-1 pizca de sal

-1 pizca de nuez moscada



Preparación:

1.-Pela y pica la cebolla en trozos muy pequeños. Si tienes pensado triturar la salsa al final, puedes picarla en trozos un poco más grandes.

2.-En una sartén o cazuela, calienta la mantequilla y las cucharadas de aceite a fuego medio.

3.-Cuando esté desecha la mantequilla, añade la cebolla y deja que se poche hasta que coja color sin que se queme. Mientras tanto, calienta la leche durante 1 minuto al microondas. En caso de hacer la salsa bechamel con cebolla sin leche, opta por una leche vegetal más suave, como la leche de arroz, la leche de almendras, la leche de soja o la leche de avena.

4.-Cuando la cebolla esté dorada, agrega la harina. Recuerda que puedes usar harina de maíz o maicena para hacer la salsa bechamel de cebolla sin gluten.

5.-Mezcla la harina con la cebolla y deja que se cocine durante 1 minuto. Es importante cocinar la harina de trigo para que la salsa no tenga sabor a harina cruda. Con la harina de maíz esto no ocurre.

6.-Ve añadiendo leche caliente en tandas, es decir, vierte un poco de leche y con unas varillas mezcla bien para que se vaya formando una masa cremosa.

7.-Vierte otro poco de leche, sigue removiendo con las varillas y mezclando. De esta manera, no se harán grumos de harina.

8.-Cuando ya casi esté, añade un poco de sal y de nuez moscada para potenciar el sabor de la salsa. Pruébala por si necesita un poco más de sal.

9.-Estará lista cuando quede una crema espesa. Si te gusta más ligera, añade un poco más de leche. Las cantidades pueden variar en función de tus gustos, lo importante es ir regulándolas poco a poco para que quede tal y como quieres.

10.-La bechamel ya está lista, pero si no quieres que la cebolla se vea o que la salsa tenga trozos, tritúrala hasta obtener una salsa lisa.

11.-Sirve tu salsa bechamel con cebolla para acompañar carnes, pescados, patatas o verduras. También es perfecta esta bechamel con cebolla para croquetas, canelones y lasañas.